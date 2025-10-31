Sucic Inter i nerazzurri hanno fatto centro con il centrocampista croato | l’intuizione di Ausilio vale già oro

Inter News 24 Sucic Inter, il talento croato si sta imponendo a grandi livelli e il suo valore di mercato continua a crescere! Il dato aggiornato. Ora lo si può affermare senza esitazioni: con Petar Sucic, l’ Inter ha piazzato un colpo di mercato destinato a lasciare il segno. Il gol contro la Fiorentina, un mix di tecnica e personalità, è il simbolo della sua crescita e della piena consacrazione in maglia nerazzurra. Come riportato da Il Giorno, si è trattato di un’ intuizione invernale di Piero Ausilio. Durante il recupero da un grave infortunio, il direttore sportivo dell’Inter ha anticipato la concorrenza strappando il giovane centrocampista alla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro, più 2,5 di bonus e una clausola del 10% sulla futura rivendita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic Inter, i nerazzurri hanno fatto centro con il centrocampista croato: l’intuizione di Ausilio vale già oro

