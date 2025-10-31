Sucic Inter che intuizione | il dato incredibile già superato dal centrocampista croato

Inter News 24 Sucic Inter, il croato esplode definitivamente con il gol alla Fiorentina? L’investimento nerazzurro da già i propri frutti. Ora è ufficiale: Petar Sucic è uno dei migliori affari recenti dell’ Inter. Il suo gol spettacolare contro la Fiorentina ha rappresentato la consacrazione di un talento ormai esploso, capace di imporsi con naturalezza nel centrocampo di Cristian Chivu. Lo scrive Il Giorno, che celebra la mossa di Piero Ausilio, definendola una delle più brillanti della sua gestione. «Intuizione invernale di Ausilio con vista sull’estate. Mentre era fermo per un grave infortunio, il ds interista lo ha strappato alla Dinamo Zagabria per 14 milioni, più altri 2,5 di bonus e una percentuale del 10% sulla rivendita, prenotandolo in vista del Mondiale per club», si legge sul quotidiano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic Inter, che intuizione: il dato incredibile già superato dal centrocampista croato

