Substrate la nuova start-up di Peter Thiel che può cambiare il mercato mondiale dei chip

It.insideover.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Substrate l’ultimo, grande ritrovato del capitalismo tecnologico americano e l’ultima azienda da attenzionare per capire quanto sviluppo economico, progresso tecnologico e scenari di competizione geopolitica si sovrappongano nella competizione internazionale. E Substrate si propone di dare agli Usa un passo in avanti nella capacità di produrre chip d’avanguardia. Cosa fa Substrate, la rivale di Tsmc e Asml. Fondata nel 2022 da due investitori basati a San Francisco, James e Oliver Proud, Substrate ha ottenuto l’attenzione dei mercati quando il Founders Fund di Peter Thiel, uno dei magnati più attivi nel cavalcare la partita della competizione tecnologica tra gli Usa e i Paesi rivali, ha guidato un pool di investitori comprendente General Catalyst e Valor Equity Partners per piazzare 100 milioni di dollari provenienti dalla Silicon Valley sulla promettente azienda californiana. 🔗 Leggi su It.insideover.com

substrate la nuova start up di peter thiel che pu242 cambiare il mercato mondiale dei chip

© It.insideover.com - Substrate, la nuova start-up di Peter Thiel che può cambiare il mercato mondiale dei chip

Leggi anche questi approfondimenti

substrate nuova start upSubstrate, la nuova start-up di Peter Thiel che può cambiare il mercato mondiale dei chip - Si chiama Substrate l’ultimo, grande ritrovato del capitalismo tecnologico americano e l’ultima azienda da attenzionare per capire quanto sviluppo economico, progresso tecnologico e scenari di competi ... Segnala msn.com

substrate nuova start upUna nuova startup punta a superare TSMC e ASML: ecco di chi si tratta - Con un investimento da 100 milioni, i big della Silicon Valley scommettono su una nuova tecnologia per rivoluzionare la produzione di chip. Come scrive it.benzinga.com

substrate nuova start upChi è Substrate: la startup Usa da oltre un miliardo finanziata da Peter Thiel che sfida Asml e Tsmc nei semiconduttori - Substrate ha già avviato discussioni con il dipartimento del Commercio, il dipartimento dell’Energia e altr ... Riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Substrate Nuova Start Up