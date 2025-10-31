Substrate la nuova start-up di Peter Thiel che può cambiare il mercato mondiale dei chip
Si chiama Substrate l’ultimo, grande ritrovato del capitalismo tecnologico americano e l’ultima azienda da attenzionare per capire quanto sviluppo economico, progresso tecnologico e scenari di competizione geopolitica si sovrappongano nella competizione internazionale. E Substrate si propone di dare agli Usa un passo in avanti nella capacità di produrre chip d’avanguardia. Cosa fa Substrate, la rivale di Tsmc e Asml. Fondata nel 2022 da due investitori basati a San Francisco, James e Oliver Proud, Substrate ha ottenuto l’attenzione dei mercati quando il Founders Fund di Peter Thiel, uno dei magnati più attivi nel cavalcare la partita della competizione tecnologica tra gli Usa e i Paesi rivali, ha guidato un pool di investitori comprendente General Catalyst e Valor Equity Partners per piazzare 100 milioni di dollari provenienti dalla Silicon Valley sulla promettente azienda californiana. 🔗 Leggi su It.insideover.com
