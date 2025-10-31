Su che canale vedere in tv Sinner-Shelton oggi ATP Parigi 2025 | orario preciso programma streaming
Dopo aver sconfitto in due set il belga Zizou Bergs e l’argentino Francisco Cerundolo, il numero 2 al mondo Jannik Sinner torna in campo oggi per la terza giornata consecutiva con l’obiettivo di battere anche lo statunitense Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi 2025, ultimo grande torneo in calendario prima delle ATP Finals di Torino. La stella del tennis italiano è imbattuto da 23 partite ufficiali a livello indoor e spera di prolungare ulteriormente questa striscia positiva anche contro il numero 7 del ranking ATP, che ha già regolato in sei scontri diretti su sette. Il pusterese aveva perso solamente la prima volta a Shanghai nel 2023 al tie-break del terzo, ma da allora ha collezionato sei successi di fila con Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ci siamo quasi! Il canale Man-Ga sta per tornare sul canale 236! Ecco il promo che c'è sintonizzandosi sul canale ATTENZIONE: Il canale sarà in HbbTV ovvero sarà visibile solo per chi ha una smart TV collegata ad internet. Cosa vi piacerebbe vedere sul - facebook.com Vai su Facebook
Su che canale vedere in tv Sinner-Shelton oggi, ATP Parigi 2025: orario preciso, programma, streaming - Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner- Riporta oasport.it
Sinner-Cerundolo: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli ottavi di Parigi in tempo reale - Dopo la vittoria all'esordio contro Bergs, l'altoatesino sfida l'argentino nel Masters 1000 sul cemento francese per continuare la rincorsa ad Alcaraz ... Si legge su tuttosport.com
Dove vedere in tv Sinner-Cerundolo oggi, ATP Parigi 2025: orario, canale, streaming - L'italiano Jannik Sinner tornerà in campo nella giornata di giovedì 30 ottobre nell'ATP Masters 1000 di Parigi: negli ottavi di finale l'azzurro, ... Secondo oasport.it