Dopo aver sconfitto in due set il belga Zizou Bergs e l’argentino Francisco Cerundolo, il numero 2 al mondo Jannik Sinner torna in campo oggi per la terza giornata consecutiva con l’obiettivo di battere anche lo statunitense Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi 2025, ultimo grande torneo in calendario prima delle ATP Finals di Torino. La stella del tennis italiano è imbattuto da 23 partite ufficiali a livello indoor e spera di prolungare ulteriormente questa striscia positiva anche contro il numero 7 del ranking ATP, che ha già regolato in sei scontri diretti su sette. Il pusterese aveva perso solamente la prima volta a Shanghai nel 2023 al tie-break del terzo, ma da allora ha collezionato sei successi di fila con Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Su che canale vedere in tv Sinner-Shelton oggi, ATP Parigi 2025: orario preciso, programma, streaming