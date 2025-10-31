Accende la stufetta elettrica del bagno per scaldare la stanza prima di farsi una doccia e per poco non rimane soffocato dal fumo. Vittima dell’ incidente domestico un 83enne. Ieri mattina l’anziano ha rimesso in funzione una stufetta che utilizza nei periodi invernali e l’ha lasciata accesa qualche minuto prima di spogliarsi in un ambiente più climatizzato ma improvvisamente il piccolo elettrodomestico si è incendiato e ha iniziato a sprigionare molto fumo. La nube si è diffusa per tutto l’appartamento, un’abitazione di via Manzoni, che ha rischiato di prendere fuoco. L’83enne ha provato ad intervenire da solo, inizialmente, cercando di spegnere le fiamme dalla stufetta ma non c’è riuscito e il fumo ha continuato a propagarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stufa a fuoco dentro casa. Paura per un anziano: salvo