Studi Romagnoli una ricerca lunga 75 anni
Non c’è solo la corposità delle pagine (780), la profondità degli argomenti (dall’archeologia all’arte, dalla storia all’architettura nel corso dei tempi), l’originalità delle scoperte (l’esatta ubicazione della Chiesa di Marmo ) nel 75esimo volume degli " Studi Romagnoli " che verrà presentato oggi alle 17 nell’Aula Magna della Malatestiana. C’è la continuità di un monumento della nostra ricerca storica che continua senza soste da ben 75 anni. "Era il 1949 - ricorda il vice presidente e ricercatore della Società di Studi Romagnoli, Marino Mengozzi - e la nostra città mostrava le macerie della guerra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
