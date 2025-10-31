Studenti pro Palestina impediscono a Emanuele Fiano di parlare a Venezia | sbagliano le idee false si combattono con le idee vere
Giuste le ragioni della protesta contro Israele, mai sbagliato impedire a qualcuno di parlare Leggo che recentemente gli studenti a favore della Palestina hanno impedito di parlare presso l'Università ca' Foscari di Venezia a Emanuele Fiano, esponente del partito democratico (mai nome fu più. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
