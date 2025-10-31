Studentesse denunciano vessazioni e favoritismi al Ruggi | la denuncia di Polichetti Udc

Salernotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbe al vaglio delle Procure di Salerno e Napoli una segnalazione dettagliata che getterebbe ombre sull’Azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" di Salerno e, in particolare, sulla gestione del corso di laurea in Ostetricia.Secondo quanto emerge dal documento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

