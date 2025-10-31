Studentessa cerca lavoro ma finisce in un incubo | 54enne arrestato per violenza sessuale

SURBO - Un annuncio postato su Facebook per trovare un lavoro: è iniziata così la drammatica vicenda di cui è stata vittima una 20enne della provincia di Bari e per la quale ieri mattina è stato arrestato un uomo con le accuse di violenza sessuale e lesioni personali aggravate.Iscritta a un corso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Scopri altri approfondimenti

Buonasera, Scrivo per una studentessa dell'università di Pisa. È in cerca di una stanza singola in affitto al centro di Pisa, zona universitaria, o zona stazione centrale o San Rossore. Disponibile dal 1 novembre. Massimo di affitto mensile (incluse utenze): €300 - facebook.com Vai su Facebook

Cerca lavoro, ma finisce in un incubo: 54enne arrestato per violenza sessuale e lesioni - Dopo che una studentessa si è presentata al “Vito Fazzi”, è stato subito attivato il Codice Rosso: le indagini della polizia si sono chiuse attorno a un uomo di Surbo. Da lecceprima.it