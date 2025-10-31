Studentessa cerca lavoro ma finisce in un incubo | 54enne arrestato per violenza sessuale

Lecceprima.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SURBO - Un annuncio postato su Facebook per trovare un lavoro: è iniziata così la drammatica vicenda di cui è stata vittima una 20enne della provincia di Bari e per la quale ieri mattina è stato arrestato un uomo con le accuse di violenza sessuale e lesioni personali aggravate.Iscritta a un corso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

