Studentessa blocca Macron e gli chiede uno stage | Posso venire da Lei per sei mesi?
Il presidente francese Emmanuel Macron è stato sorpreso da una giovane studentessa che gli ha chiesto un tirocinio di sei mesi nel suo staff. La ragazza, già con esperienza alla Camera di Commercio francese in Marocco, ha consegnato il suo CV al presidente che ha apprezzato la sua organizzazione. Al momento, tuttavia, secondo quanto riporta la stampa francese, dall'Eliseo non sarebbe ancora giunta alcuna risposta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
"Signor Macron!": la studentessa sorprende il presidente e gli chiede uno stage di 6 mesi - Il divertente siparietto al Forum per la pace di Parigi: sui social circola il video di una studentessa che chiede al presidente francese Emmanuel Macron uno stage nel suo ufficio. Secondo repubblica.it