Il presidente francese Emmanuel Macron è stato sorpreso da una giovane studentessa che gli ha chiesto un tirocinio di sei mesi nel suo staff. La ragazza, già con esperienza alla Camera di Commercio francese in Marocco, ha consegnato il suo CV al presidente che ha apprezzato la sua organizzazione. Al momento, tuttavia, secondo quanto riporta la stampa francese, dall'Eliseo non sarebbe ancora giunta alcuna risposta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Studentessa blocca Macron e gli chiede uno stage: "Posso venire da Lei per sei mesi?"