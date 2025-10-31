Studentessa barese vittima di violenza nel Salento | arrestato un 54enne
La Polizia di Stato di Lecce, con il supporto del commissariato di Monopoli, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 54enne del nord Salento, indagato per violenza sessuale e lesioni personali aggravate ai danni di una studentessa universitaria di 20. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altre letture consigliate
Diamo il benvenuto alla terza studentessa palestinese del progetto Iupals. Ad accoglierla all’aeroporto di Bari, la professoressa Elisabetta Todisco, direttrice del Dipartimento di Ricerca ed Innovazione Umanistica dell'Ateneo barese, dove la studentessa frequ - facebook.com Vai su Facebook
La Coppa degli Assi va a una donna: vince la quarantesima edizione una studentessa barese di 22 anni https://ift.tt/Zuzd7bH - X Vai su X
Violenza sessuale e lesioni ai danni di una studentessa, 54enne finisce in carcere - Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica ed eseguito dagli agenti ... Scrive leccenews24.it
«Ho finito il latte, posso entrare?», poi la violenza sessuale: vittima una studentessa - È riuscito a farsi aprire la porta dell’appartamento con la scusa di chiederle un po' di latte. Riporta unionesarda.it
Pavia, chiede alla vicina del latte, si fa aprire e la violenta. Arrestato - Un ragazzo di 29 anni ha ammesso di aver violentato una studentessa 19enne, sua vicina di casa. Si legge su tg24.sky.it