Studentessa barese vittima di violenza nel Salento | arrestato un 54enne
La Polizia di Stato di Lecce, con il supporto del commissariato di Monopoli, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 54enne del nord Salento, indagato per violenza sessuale e lesioni personali aggravate ai danni di una studentessa universitaria di 20. 🔗 Leggi su Baritoday.it
