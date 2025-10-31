Stroncata dalla malattia | la maestra Patrizia Bologna è morta a 63 anni
“Che il tuo sorriso possa illuminare il cielo”. È questa la frase che accompagna i tanti messaggi di affetto e cordoglio per la maestra Patrizia Bologna, scomparsa a 63 anni. È stata stroncata da una malattia contro la quale ha lottato con forza e dignità.Per venticinque anni è stata un punto di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
