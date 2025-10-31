Striscione Spalletti i tifosi del Napoli non ‘perdonano’ il passaggio alla Juve | Uomini infami destini infami La dura presa di posizione! – FOTO
Striscione Spalletti, i tifosi del Napoli prendono questa posizione dopo il passaggio alla Juve: «Uomini infami, destini infami» – FOTO. Un eroe a Napoli, un “nemico” a Torino, e ora il clamoroso ribaltamento. Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. La notizia, ufficializzata oggi dopo l’esonero di Igor Tudor, ha scatenato la rabbia furibonda dei tifosi del Napoli, che vedono l’artefice del loro storico terzo Scudetto sedersi sulla panchina della rivale più acerrima. Luciano #Spalletti, che due anni fa ha trascinato il #Napoli alla conquista del 3° scudetto, è stato ufficializzato come nuovo allenatore della #Juventus???? Nel mentre a Napoli è comparso un durissimo striscione: “Uomini infami, destini infami”?? #Sportitalia pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Luciano #Spalletti , che due anni fa ha trascinato il #Napoli alla conquista del 3° scudetto, è stato ufficializzato come nuovo allenatore della #Juventus Nel mentre a Napoli è comparso un durissimo striscione: “Uomini infami, destini infami” #Sportital - X Vai su X
Nel giorno dell'annuncio di Spalletti alla Juventus, lo striscione durissimo dei tifosi del Napoli verso l'allenatore dello storico scudetto nel 2023. - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, i tifosi non perdonano la scelta di Spalletti: “Uomini infami, destini infami”, lo striscione scatena la polemica - Napoli, compare uno striscione durissimo nei confronti di Luciano Spalletti dopo la sua decisione di allenare la Juventus: Uomini infami, destini infami ... Scrive sport.virgilio.it
Spalletti alla Juventus, a Napoli striscioni contro l’allenatore: «Uomini infami» - E non si è fatta attendere la risposta dei tifosi del Napoli alla scelta dell’ex ... Scrive msn.com
Spalletti e il legame con il Napoli, i tifosi della Juve: «Tatuati anche la J sull’altro braccio!» – VIDEO - Luciano Spalletti è in procinto di diventare il nuovo allenatore della Juventus: ecco le reazioni all'esterno della Continassa ... ilnapolista.it scrive