Striscione Spalletti i tifosi del Napoli non ‘perdonano’ il passaggio alla Juve | Uomini infami destini infami La dura presa di posizione! – FOTO

Striscione Spalletti, i tifosi del Napoli prendono questa posizione dopo il passaggio alla Juve: «Uomini infami, destini infami» – FOTO. Un eroe a Napoli, un “nemico” a Torino, e ora il clamoroso ribaltamento. Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. La notizia, ufficializzata oggi dopo l’esonero di Igor Tudor, ha scatenato la rabbia furibonda dei tifosi del Napoli, che vedono l’artefice del loro storico terzo Scudetto sedersi sulla panchina della rivale più acerrima. Luciano #Spalletti, che due anni fa ha trascinato il #Napoli alla conquista del 3° scudetto, è stato ufficializzato come nuovo allenatore della #Juventus???? Nel mentre a Napoli è comparso un durissimo striscione: “Uomini infami, destini infami”?? #Sportitalia pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

