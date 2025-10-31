Striscione a sostegno di Francesca Albanese sulla Casa delle Donne La Pigna | Uso illegittimo di luogo pubblico

"Ancora una volta un edificio comunale viene utilizzato come palcoscenico per messaggi politici di parte, senza che l’Amministrazione intervenga. Sulla facciata della Casa delle Donne di Via Maggiore, edificio di proprietà del Comune di Ravenna, oltre alla bandiera arcobaleno già stabilmente ed. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

