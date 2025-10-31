Striscione a sostegno di Francesca Albanese sulla Casa delle Donne La Pigna | Uso illegittimo di luogo pubblico

Ravennatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ancora una volta un edificio comunale viene utilizzato come palcoscenico per messaggi politici di parte, senza che l’Amministrazione intervenga. Sulla facciata della Casa delle Donne di Via Maggiore, edificio di proprietà del Comune di Ravenna, oltre alla bandiera arcobaleno già stabilmente ed. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Striscione a sostegno di Francesca Albanese sulla Casa delle Donne. La Pigna: "Uso illegittimo di luogo pubblico" - La consigliera Verlicchi: "Un episodio grave, che conferma la totale assenza di controllo da parte del sindaco e della sua Giunta sull’uso degli immobili comunali, spesso concessi ad associazioni che ... Come scrive ravennatoday.it

striscione sostegno francesca albanese"Striscione per Albanese esposto in un edificio pubblico" - "Ancora una volta un edificio comunale viene utilizzato come palcoscenico per messaggi politici di parte, senza che l’Amministrazione intervenga". Lo riporta msn.com

striscione sostegno francesca albaneseFrancesca Albanese, nuova bufera. In un report accusa l'Italia all'Onu: «Complice di genocidio» - La replica dell'ambasciatore di Roma: «Non è credibile». Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Striscione Sostegno Francesca Albanese