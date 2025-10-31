Strisce cambiate due volte in 24 ore in via Santoro Cammarota | Soldi pubblici sprecati
“Bloccare la città per rifare l’asfalto nella importante via Santoro nell’ora di punta è mala gestio, ma aver tracciato i parcheggi prima a pettine e poi nuovamente a raso è sperpero di denaro pubblico, che impone indagine e trasparenza”. Lo denuncia in una nota il consigliere comunale Antonio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Travolto sulle strisce, muore dopo 9 mesi. La moglie: "pene più severe, scendiamo in piazza" Con queste parole Monica Rus, moglie di Daniel il 51enne investito sulle strisce e ucciso nel 2024, invita la popolazione ad unirsi alla manifestazione di protesta, pa - facebook.com Vai su Facebook
Elena Barolo: da velina di Striscia a conduttrice e poetessa - Attrice, conduttrice, blogger e oggi poetessa: scopri il percorso di Elena Barolo, volto simbolo della TV italiana dei Duemila. Come scrive virgilio.it
Incredibile Roma, ko in Europa e rigore sbagliato 3 volte. Gasperini: non mi era mai capitato - Poi Soulé Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive della Roma. Da rainews.it