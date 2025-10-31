L'articolo 13-bis del decreto-legge del 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge del 13 novembre 2023, n. 159 (cd Decreto Caivano) al comma 1 ha introdotto per i minori un divieto di accesso a contenuti a carattere pornografico, in considerazione delle capacità lesive della loro dignità e del benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica. Così in una nota dell'Agcom pubblicata sul sito dell'Autorità di garanzia. In attuazione di tale divieto, spiega l'Autorithy, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto (cd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Stretta sui siti porno, dal 12 novembre bisognerà dimostrare di essere maggiorenni