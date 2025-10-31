Stretta sui luoghi del divertimento Aumentano gli street tutor in centro | Prevenire gli eccessi dei giovani
Il grido di aiuto dei commercianti di galleria Matteotti "ostaggio" di gruppi di ‘maranza’ e i recenti fatti di cronaca nelle vie della movida (prima tra tutti una violenta rissa in Carlo Mayr) hanno portato a una stretta sui luoghi frequentati da giovani. L’assessorato alla Sicurezza ha scelto di potenziare, in coordinamento con le altre forze dell’ordine, il presidio del territorio nelle zone del divertimento cittadino. Nello specifico, sarà rafforzata – in ottica di "prevenzione dei fenomeni legati alle aggregazioni giovanili" – la presenza degli street tutor nelle aree del centro e di via Arianuova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Troppe risse in diversi luoghi della Citta’. Le varie Comunita’ prendano le distanze. Stretta sulle residenze fasulle ed espulsioni . - facebook.com Vai su Facebook
