Stretta del comune di Sant'Angelo sui morosi della mensa | sospensione per le famiglie con debiti superiori a 100 euro

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La mensa è un servizio a pagamento, non obbligatorio". Così l'assessora all'istruzione del comune di Sant'Angelo Lodigiano giustifica a Fanpage.it la stretta su chi non paga la mensa scolastica. Dopo la decisione di sospendere i cattivi pagatori, 43 famiglie su 46 hanno estinto i loro debiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

