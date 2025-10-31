Streghette piccoli scheletri e risate mostruose | a Como la pioggia non ferma la festa di Halloween

Nemmeno la leggera pioggerella ha spaventato le piccole streghe e gli scheletri che nel pomeriggio del 31 ottobre hanno invaso il centro di Como per la parata di Halloween. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondisci con queste news

Halloween nei parchi a tema, tra parate e show da brivido. Zombie, vampiri e streghette, le attrazioni per grandi e piccoli. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Streghette, piccoli scheletri e risate mostruose: a Como la pioggia non ferma la festa di Halloween - Lì, tra ragnatele, luci colorate e pozioni magiche, mostri e fantasmi hanno ballato con i più piccoli in un clima di festa. Da quicomo.it

Una streghetta tra i banchi di scuola: magia e risate a “Fiato ai libri junior” - Occhi che cambiano colore, pipistrelli pettinati come fossero bambole e cinque regole segrete da seguire per non sbagliare incantesimo: è così che si riconosce una streghetta. Si legge su bergamonews.it