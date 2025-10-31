AGI - "Voglio solo parlare", invece aveva con sé un coltello. Un caso di violenza contro una donna a Somma Vesuviana, nel Napoletano, si è concluso con la vittima messa in salvo dai presenti e l'arresto dell'uomo che la minacciava da parte dei carabinieri. Una donna di 46 anni ha vissuto attimi di terrore in via Circumvallazione, quando il suo ex compagno, un uomo di 49 anni, già denunciato per maltrattamenti, l'ha sorpresa mentre faceva rifornimento a un distributore. Una scena di violenza improvvisa, consumata in pochi minuti. L'uomo, a bordo di una Jeep bianca, ha frenato di colpo appena l'ha vista. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Strappa la maniglia dell'auto per accoltellare l'ex compagna. Il video dell'aggressione