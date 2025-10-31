Stranger Things – Stagione 5 | l’ultimo viaggio nel Sottosopra parte da Lucca Comics

Cinefilos.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca, Teatro del Giglio. C’è aria di nostalgia e magia nella sala più elegante della fiera. Sul palco, i fratelli Matt e Ross Duffer guardano il pubblico un po’ increduli di aver cambiato un pezzo di cultura pop. Accanto a loro, i quattro ragazzi di Hawkins – ormai giovani adulti – Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp. Tutti insieme per salutare l’Italia e parlare della quinta e ultima stagione di Stranger Things, la serie cult di Netflix che ha fatto sognare (e urlare) milioni di spettatori ( qui il trailer ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

stranger things 8211 stagioneL’ultima stagione di Stranger Things promette emozioni e lacrime | Trailer - Il cast storico ritorna al completo: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown e gli altri interpreti che, stagione dopo stagione, hanno reso Stranger Things una saga generazionale. Come scrive hdblog.it

stranger things 8211 stagioneStranger Things, il trailer ufficiale della quinta e ultima stagione [HD] - L’atteso capitolo conclusivo della serie debutterà su Netflix in tre volumi: il Volume 1 il 27 novembre (ep. Secondo mymovies.it

stranger things 8211 stagioneStranger Things 5, l’ultima stagione di un mito pop che ha riscritto la nostalgia anni ’80 - Più che una serie, un fenomeno culturale che ha ridefinito la nostalgia e l’immaginario collettivo ... Riporta panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Stranger Things 8211 Stagione