Stranger Things – Stagione 5 | l’ultimo viaggio nel Sottosopra parte da Lucca Comics

Lucca, Teatro del Giglio. C’è aria di nostalgia e magia nella sala più elegante della fiera. Sul palco, i fratelli Matt e Ross Duffer guardano il pubblico un po’ increduli di aver cambiato un pezzo di cultura pop. Accanto a loro, i quattro ragazzi di Hawkins – ormai giovani adulti – Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp. Tutti insieme per salutare l’Italia e parlare della quinta e ultima stagione di Stranger Things, la serie cult di Netflix che ha fatto sognare (e urlare) milioni di spettatori ( qui il trailer ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

