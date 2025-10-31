Il trailer ufficiale della quinta stagione di Stranger Things mostra l’ultima battaglia contro Vecna e nuove immagini inedite in attesa dell’arrivo su Netflix. La quinta e ultima stagione di Stranger Things sta per arrivare su Netflix. La prima parte verrà rilasciata il 26 novembre. La seconda parte il 25 dicembre, mentre il capitolo finale sarà . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stranger Things 5, la battaglia finale contro Vecna nel trailer ufficiale