stranger things 5 la battaglia finale contro vecna nel trailer ufficiale

Il trailer ufficiale della quinta stagione di Stranger Things mostra l’ultima battaglia contro Vecna e nuove immagini inedite in attesa dell’arrivo su Netflix. La quinta e ultima stagione di Stranger Things sta per arrivare su Netflix. La prima parte verrà rilasciata il 26 novembre. La seconda parte il 25 dicembre, mentre il capitolo finale sarà . 🔗 Leggi su 2anews.it
