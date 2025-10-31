Stranger Things 5 il trailer della stagione conclusiva che chiude un’era

Stranger Things 5, ecco il trailer ufficiale della stagione conclusiva: la serie arriverà su Netflix in tre volumi a partire dal 27 novembre ed è stata presentata al Lucca Comics & Games 2025. Disponibili il trailer e le nuove immagini della quinta stagione di Stranger Things. L’atteso capitolo conclusivo della serie debutterà su Netflix  ( qui il sito web ufficiale ) in tre volumi: il Volume 1 il 27 novembre (ep.1-4), il Volume 2 (ep.5-7) i l 26 dicembre e il Finale il 1º gennaio 2026, tutti alle 2 del mattino (ora italiana). Venerdì 31 ottobre i protagonisti – Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp – e i creatori di Stranger Things – Matt e Ross Duffer – saranno ospiti di Lucca Comics & Games 2025 per celebrare la quinta e ultima stagione della serie più amata di sempre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

