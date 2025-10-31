Stranger Things 5 il cast e i Duffer a Lucca Comics & Games | La nostra lettera d' amore agli outsider

Cast e creatori di Stranger Things hanno incontrato il pubblico di Lucca Comics & Games 2025 per dare il loro commosso addio alla serie Netflix giunta alla quinta e ultima stagione. Tutti pazzi per Stranger Things. Lucca paralizzata dai fan della serie Netflix giunta alle battute finali. Un abbraccio calorosissimo ha accolto l'arrivo a Lucca Comics & Games 2025 dei giovani - ed elegantissimi - protagonisti dello show Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin, accompagnati dai Duffer Brothers. Un groppo alla gola sale nel vedere gli interpreti di Mike, Will, Dustin e Lucas, ormai adulti, pronti ad archiviare l'esperienza nel Sottosopra per dedicarsi alle loro carriere televisive e cinematografiche "da adulti". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things 5, il cast e i Duffer a Lucca Comics & Games: "La nostra lettera d'amore agli outsider"

