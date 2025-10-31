Stranger Things 5 conquista Lucca | I fratelli Duffer e il cast raccontano il gran finale

A Lucca Comics & Games 2025 Matt e Ross Duffer con Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp hanno presentato la quinta e ultima stagione della serie cult Netflix. I creatori: "Sapevamo come sarebbe finita già sette anni fa". 🔗 Leggi su Comingsoon.it

