Strana coincidenza? No tempismo sospetto | Giordano smonta l’assalto giudiziario al ponte video
Poche ore dopo il voto in Senato che ha approvato la riforma della giustizia, aprendo la strada al prossimo referendum confermativo, il tema è finito immediatamente sul tavolo di Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella. In studio, tra gli ospiti, l’esponente di Fratelli d’Italia e segretario generale dell’Ecr party Antonio Giordano, affiancato da Anna Ascani deputata del Pd, Luca Sommi del Fatto Quotidiano e Francesco Maria Del Vigo del Giornale. Un confronto acceso, che ha reso evidente la distanza tra chi difende la legittimità del voto e chi continua a cercare cavilli e obiezioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
