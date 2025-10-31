storia di un infortunio

Sctrct. La sensazione. Sctrct. Il mutismo del ginocchio che ruota oltre i limiti articolari. Sctrct. Il legamento lacerato e la caduta a terra. Sctrct. Tu che rimani immobile sul terreno di gioco. Non sei triste e non sei felice, non ti passa niente nella testa. Senti solo il dolore focalizzato e la voglia di rimanere lì ad aspettare che l’arbitro interrompa il gioco. Sei accasciato, con gli occhi chiusi. A quel punto, Simo e il Doc correranno dalla panchina per valutare le condizioni del tuo ginocchio. Ne seguirà un breve dialogo. Ale! Il ginocchio. Che è successo? Mi si è girato. Fammi vedere, piano. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

