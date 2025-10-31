Stop alle nomine in corsia | Orientamenti scellerati
"Un gravissimo danno alla funzionalità delle strutture sia dal punto di vista medico-sanitario sia da quello gestionale, oltre che un fattore demotivante che rischia di favorire ulteriori fughe di personale e ingiustificato anche dal punto di vista economico". È lo sfogo dell’intersindacale regionale – composto da Aaroi-Emac, Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed, Cisl medici, Fp Cgil medici e dirigenti sanitari, Fassid-Snr, Fvm, Uil Fp area medica e veterinaria – sull’ordine di sospensione delle nomine di direttori di struttura complessa, dipartimentale, semplice e dirigenti medici che la Regione avrebbe intimato lunedì scorso agli ospedali Evangelico, San Martino, Galliera e alle cinque Asl liguri, tra cui quella spezzina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
