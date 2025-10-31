Stop all’acqua a Frosinone | chiudono scuole e asili ecco l’elenco completo
Martedì 4 novembre 2025, diverse scuole del capoluogo ciociaro sospenderanno le attività didattiche dalle ore 14:00 alle 22:00 a causa dell’interruzione del flusso idrico programmata da Acea ATO 5 per lavori di manutenzione sulla rete.La comunicazione, arrivata al Comune di Frosinone con nota. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondisci con queste news
Acqua a giorni alterni e stop all’erogazione notturna in molti comuni: l’elenco completo delle restrizioni #Sardegna - facebook.com Vai su Facebook
Frosinone, isola pedonale in via Moro: chiesto lo stop per le feste - È questa l’ultima richiesta avanzata dai commercianti di via Aldo Moro durante la riunione di lunedì sera con l’assessore alle Attività ... Riporta ilmessaggero.it