Stop all’acqua a Frosinone | chiudono scuole e asili ecco l’elenco completo

Frosinonetoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 4 novembre 2025, diverse scuole del capoluogo ciociaro sospenderanno le attività didattiche dalle ore 14:00 alle 22:00 a causa dell’interruzione del flusso idrico programmata da Acea ATO 5 per lavori di manutenzione sulla rete.La comunicazione, arrivata al Comune di Frosinone con nota. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

