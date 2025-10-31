Stop ai colossi del porno online dal 12 novembre scatta la misura prevista dal Decreto Caivano | servirà la verifica dell’età

Agcom serra le porte dei siti porno ai minori. L’Italia fa sul serio nella battaglia per la tutela dei minori nel digitale. Dal prossimo 12 novembre, l’accesso a 48 siti web con contenuti per adulti, tra cui colossi come PornHub, YouPorn e OnlyFans, sarà ufficialmente bloccato per chiunque non superi una rigorosa verifica della maggiore età. La misura, prevista dal Decreto Caivano, ha trovato attuazione nella delibera 9625CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ( Agcom ), che ha reso pubblica la lista dei primi portali coinvolti, che rientrano nelle restrizioni per l’accesso, da parte di soggetti minorenni, a contenuti di carattere pornografico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

