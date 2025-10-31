Stipendi per il triennio 2025 27 previsti aumenti di 142 euro per i docenti e 104 per il personale ATA

Nel corso dell’incontro di oggi all’Aran, dedicato al comparto Università, Ricerca e Afam, e finalizzato alla prosecuzione della trattativa per la definizione del CCNL 2022-2024, l’Anief riferisce che sono stati comunicati anche i dati relativi agli incrementi previsti per il successivo triennio 2025-2027. L'articolo Stipendi, “per il triennio 202527 previsti aumenti di 142 euro per i docenti e 104 per il personale ATA” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#Stipendio #3Pidocchi #Inflazione Per recuperare la perdita del potere d'acquisto causata dal 17,3% di inflazione accumulata nel triennio 2022-2024, sarebbe necessario un aumento lordo annuale di circa 4.933,13 € (28,520.99 \17.3\%), ovvero un increme - facebook.com Vai su Facebook

Via libera al contratto della sanità pubblica: aumenti tra i 150 e i 172 euro. No di Cgil e Uil - 2024 le risorse sono largamente insufficienti per recuperare l’inflazione del triennio ... Segnala repubblica.it

Sanità: contratto del comparto 2022-24, gli aumenti - 000 dipendenti del comparto sanità: firmato il contratto, con un aumento medio di 172 euro per 13 mensilità. Da fortuneita.com

Aumento stipendi Enti Locali in arrivo, vicino l’accordo: ecco gli importi - Vicino l'accordo che conferma l'aumento degli stipendi per i dipendenti degli Enti Locali. Secondo ticonsiglio.com