Stipendi bloccati alla base di Aviano Serracchiani | Il Governo metta i soldi per il personale italiano

Pordenonetoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il Governo provveda al versamento dello stipendio ai dipendenti civili delle basi Usa in Italia, concordando con le autorità americane il successivo rimborso”.  La deputata dem Debora Serracchiani, dopo il blocco dei compensi di ottobre per circa 450 lavoratori italiani, ha annunciato il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

