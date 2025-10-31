Stewardexe pubblica blockrootstar | elettronica AI e pensiero critico in un unico progetto

“blockroots.tar” è il nuovo lavoro di Steward.exe, progetto nato dall’incontro tra il compositore italiano Luca Severino e il filosofo e ricercatore Jonathan Hankins. Un’uscita che unisce musica elettronica, ricerca tecnologica e riflessione sull’uso dell’intelligenza artificiale nella creatività, con l’obiettivo di mostrare che si può fare innovazione restando dentro un perimetro etico e umano. Un progetto tra club e ricerca. Steward.exe nasce dal desiderio di portare dentro la scena elettronica temi che solitamente restano nei convegni o nelle università: responsabilità, impatto delle tecnologie, ruolo dell’artista nell’era degli algoritmi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

