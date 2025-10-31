Stephen King racconta l’incontro più surreale della sua vita | un clown sull’aereo

Durante un’ospitata al Late Late Show di James Corden nel 2019, Stephen King ha raccontato un episodio tanto surreale quanto perfettamente in linea con il suo immaginario: l’incontro con un clown su un aereo – o meglio con un tizio vestito da Ronald McDonald, il “simbolo” della celebre catena di fast food. Corden ha chiesto a King se gli fosse mai capitato un incontro inquietante con un clown e lo scrittore del Maine ha raccontato che una volta gli capitò un episodio non propriamemente spaventoso ma “surreale” “Durante il mio primo grande tour promozionale ero distrutto dopo undici città in quattro giorni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

