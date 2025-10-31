Stefano Massini | Il governo taglia la cultura perché non sa gestirla Le antologie scolastiche diano spazio alle donne

Intervista a Stefano Massini, drammaturgo, attore, scrittore, volto di Piazza Pulita e di Riserva Indiana su La7 e Rai3. Attraverso la sua scrittura e le sue parole prova a suscitare riflessioni, scardinando le resistenze del potere, come con lo spettacolo teatrale Donald, in cui racconta la parabola di Trump. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Stefano Massini raccoglie decine di frasi pubbliche di Viktor Orbán e dei suoi stretti collaboratori, creando un’istantanea impressionante sullo Stato autoritario al potere in Ungheria. #Piazzapulita - X Vai su X

Dopo aver conquistato le platee internazionali con Lehman Trilogy e Manhattan Project, il drammaturgo e narratore Stefano Massini torna a esplorare i grandi miti dell’America contemporanea con "Donald – storia molto più che leggendaria di un Golden Man" - facebook.com Vai su Facebook

Stefano Massini: “Il governo taglia la cultura perché non sa gestirla. Le antologie scolastiche diano spazio alle donne” - Intervista a Stefano Massini, drammaturgo, attore, scrittore, volto di Piazza Pulita e di Riserva Indiana su La7 e Rai3 ... Segnala fanpage.it

Da Servillo a Zingaretti, il Teatro attacca il Governo: “Attacco politico a Massini declassare il della Pergola” - Un gruppo di artisti teatrali, tra cui Toni Servillo, Vinicio Marchionni e Sonia Bergamasco hanno firmato una lettera aperta di appoggio a Toni servillo e Stefano Massini, direttore del Teatro della ... Come scrive fanpage.it

“I Palestinesi non esistono”: il racconto di Stefano Massini - Stefano Massini crea un monologo feroce mettendo insieme le più famose frasi del ministro israeliano Bezalel Smotrich, esponente dell’ultradestra noto per le sue posizioni disumane contro i ... Da la7.it