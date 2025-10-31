Stefani ospite di Cia Veneto per ascoltare le richieste degli agricoltori
Difesa del reddito degli agricoltori, valorizzazione delle produzioni locali, protezione del territorio e dell’ambiente. Si tratta dei principali pilastri del documento programmatico che il presidente di Cia Veneto, Gianmichele Passarini, ha consegnato stamane al candidato alla presidenza Alberto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Stefani: «Necessario un assessorato specifico per l'agricoltura» - Il candidato presidente del Veneto a margine di un convegno Cia: «Maggiori risorse per chi fa impresa agricola e snellimento delle procedure burocratiche» ... Si legge su veneziatoday.it
Imprese, Stefani annuncia: «Se eletto subito un tavolo anti-burocrazia» - Così il candidato del centrodestra durante il convegno promosso da CIA Agricoltori italiani Veneto, presso l’hotel Crowne Plaza a Padova ... trevisotoday.it scrive
Regionali Veneto 2025, Salvini: “Alberto Stefani candidato Presidente”/ “Zaia capolista: Centrodestra decida” - Al prossimo vertice del Centrodestra sarà Alberto Stefani il nome che la Lega presenterà nel ruolo di candidato Presidente alle Elezioni Regionali Veneto 2025: la scelta è nota da tempo ma per la ... Da ilsussidiario.net