Stavolta LIDL ha davvero esagerato | friggitrice ad aria con una nuova funzione mai vista ad un prezzo che sembra regalata

Dalla Lidl sarà ora possibile acquistare una friggitrice ad aria ad un prezzo incredibilmente basso, e c’è anche una novità che vi aiuterà nel suo utilizzo. Scopriamo tutti i segreti del prodotto. Nel corso degli ultimi anni, è scoppiata la moda della friggitrice ad aria, ed è possibile acquistarne una da Lidl ad un prezzo eccezionale, con tante innovazioni tecnologiche per altro. Questo tipo di prodotto è utile per cucinare, arrostire, grigliare i cibi mediante l’utilizzo di aria calda, così da rendere croccanti fuori i prodotti e morbidi all’intero, ma senza sostanzialmente utilizzare l’olio. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Stavolta LIDL ha davvero esagerato: friggitrice ad aria con una nuova funzione mai vista ad un prezzo che sembra regalata

News recenti che potrebbero piacerti

Patrick Konrad firma un rinnovo biennale con Lidl-Trek #CicloMercato - facebook.com Vai su Facebook

Lidl Italia promuove la prevenzione oncologica con il progetto “La Prevenzione vale davvero” - Bonifazi (Lidl Italia): "La salute delle nostre persone è una nostra priorità e la prevenzione è l’investimento più importante che possiamo fare nel loro ... Secondo affaritaliani.it

Lidl Italia, al via il progetto di inclusione “Un futuro sano e sostenibile vale davvero” - Bonifazi (Lidl Italia): "Vogliamo dimostrare che, quando si uniscono impegno, cura e attenzione, è possibile generare un impatto sociale reale" ... Segnala affaritaliani.it

Lidl, al via campagna 'Lidl vale davvero' per riflettere su ciò che conta realmente - Parte oggi su tutti i canali, nei 31 Paesi europei in cui l’insegna è presente, la prima campagna branding di Lidl con il nuovo claim 'Lidl vale davvero'. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it