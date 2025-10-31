Stati Uniti pronti a colpire il Venezuela | possibili attacchi contro basi militari legate al cartello della droga

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fonti: operazione militare imminente contro obiettivi strategici. Secondo quanto riportato dal Miami Herald e confermato dal Wall Street Journal, Washington avrebbe pianificato un attacco aereo contro installazioni militari in Venezuela, considerate collegate al cartello della droga “Soles”, ritenuto dagli Stati Uniti guidato direttamente dal presidente Nicolás Maduro e da membri di alto rango del suo governo. Fonti vicine all’amministrazione statunitense hanno riferito che gli attacchi potrebbero avvenire in qualsiasi momento, anche nelle prossime ore o giorni, con l’obiettivo di neutralizzare le basi operative del cartello e colpire la sua catena di comando. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

