Stasera 11 milioni di italiani festeggiano Halloween la festa è sempre più amata

Oggi, 31 ottobre, si celebra Halloween, festa sempre più amata e italianizzata nonostante le origini irlandesi. La notte delle streghe infatti verrà festeggiata da circa 11 milioni di italiani di ogni età, fra travestimenti, musica, balli e l'immancabile arrivo a casa di bambini compiaciuti nel ricordarci la frase cult di questo evento: dolcetto .

