Startup i round e le operazioni di ottobre 2025
Investiti 204,89 milioni in startup, in 21 aumenti di capitale (a ottobre 2024 erano stati 78,29 per 20).Totale investito nei primi dieci mesi dell’anno: 887,14 milioni (1,03 miliardi nel 2024). 🔗 Leggi su Repubblica.it
