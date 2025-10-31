Startup e scaleup un Fondo europeo | primi investimenti nella primavera 2026
La Commissione Ue ha annunciato che sarà creato il fondo Scaleup Europe: si tratta di un fondo per la crescita basato sul mercato, gestito da privati e cofinanziato da privati che investirà in importanti cicli di investimenti. La Commissione, che oggi ha riunito a Bruxelles investitori privati europei, insieme agli altri investitori fondatori, selezionerà e nominerà una società di gestione. A breve sarà pubblicato un bando pubblico per la società di gestione, con l’obiettivo che il fondo Scaleup Europe possa avviare i primi investimenti nella primavera del 2026. L’obiettivo è creare le condizioni per per le start-up e le scale-up (aziende innovative che hanno superato la fase iniziale di una start-up e registrano una crescita rapida e sostenuta) in tutta Europa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
