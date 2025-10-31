Star Wars Visions | Volume 3
La pluripremiata antologia di corti animati celebra il mito di Star Wars attraverso uno stile unico. Star Wars: Visions Volume 3 include nove corti realizzati da nove diversi studi d’animazione: david production, Kamikaze Douga + ANIMA, Kinema citrus Co., Polygon Pictures, Production I.G, Project. 🔗 Leggi su Today.it
La nuova raccolta di corti animati torna con stili, visioni e culture diverse unite dalla Forza. Ogni episodio racconta una storia originale, reinterpretando l’universo di Star Wars con il linguaggio unico dell’animazione mondiale. ? Un viaggio visivo che mesco - facebook.com Vai su Facebook
Star Wars: Visions (Disney+) continua a essere la serie più interessante e originale di Guerre Stellari. Proprio perché l'idea alla base rimane quella di sperimentare e di offrire la possibilità ai vari artisti coinvolti di interpretare in modo libero la mitologia creata d - X Vai su X
Star Wars: Visions Volume 3 - Il terzo volume di Star Wars: Visions va oltre l'omaggio e osa la carta della reinvenzione. Riporta fantasymagazine.it
Star Wars: Visions Volume 3, su Disney+ - Dono disponibili sulla piattaforma di streaming Disney il terzo volume della serie animata che propone uno sguardo differente all'universo ideato da George Lucas. fantasymagazine.it scrive
Star Wars: Visions 3, recensione: tra sequel e inediti, il prisma animato brilla ancora - In Star Wars: Visions 3 nove nuovi episodi da otto studi d’animazione giapponesi diversi per esplorare ancora la Galassia Lontana Lontana. Segnala msn.com