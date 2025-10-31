Stanno scomparendo le querce secolari | piantate 40 farnie a San Rossore

Pisatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scorse settimane è entrato nel vivo il progetto 'ProFarnia', una sperimentazione condotta dai Volontari del Parco San Rossore, sotto la guida scientifica della professoressa Iduna Arduini, docente di Botanica presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Stanno Scomparendo Querce Secolari