Stankovic premiato in Belgio le parole dell’ex giocatore dell’Inter | Wow premio speciale per me

Inter News 24 Stankovic continua a fare faville in terra belga! Le ultime sull’ex giocatore nerazzurro ancora protagonista in una grande stagione. Grande momento per Aleksandar Stankovic, protagonista di un avvio di stagione estremamente positivo con la maglia del Club Bruges. Il centrocampista classe 2005, figlio dell’ex bandiera interista Dejan Stankovic, è stato eletto miglior giocatore del mese di ottobre dal club belga, ottenendo il 28% delle preferenze espresse dai tifosi. Alle sue spalle si sono classificati Brandon Mechele (25,3% dei voti) e Romeo Vermant (25,1%), a conferma di un riconoscimento arrivato grazie alle prestazioni di altissimo livello offerte nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

