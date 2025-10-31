Stangata su Campari della Guardia di Finanza | sequestrato 1,2 miliardi alla holding di famiglia I sospetti sulla maxi evasione sulla exit tax

La Guardia di Finanza di Milano, su incarico della Procura di Monza, ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 1,29 miliardi di euro (esattamente 1.291.758.703,34) nei confronti di Lagfin, la holding lussemburghese con cui la famiglia Garavoglia controlla il gruppo Campari. L’accusa è di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, oltre alla contestazione della responsabilità amministrativa della persona giuridica. L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, è partita da una verifica fiscale su un’operazione di fusione per incorporazione. Secondo quanto emerso, Lagfin avrebbe assorbito la sua controllata italiana – proprietaria della quota di maggioranza di Campari – senza dichiarare plusvalenze per oltre 5,3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Open.online