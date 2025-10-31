Stand degustazioni e musica | ad Acerno torna la Sagra della Castagna e dei prodotti del sottobosco

A Acerno torna la “Sagra della Castagna e dei Prodotti del Sottobosco”, giunta alla 48esima edizione. L'evento, organizzato dalla Pro Loco, si terrà sabato 8 e domenica 9 novembre. La manifestazione prevede la presenza di stand con prodotti tipici, gastronomia locale, distribuzione di caldarroste. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

