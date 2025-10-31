Stamattina dovevo fare le analisi e mi son fatto tirare il sangue dall’altro braccio non volevo che mi toccassero nulla | Spalletti risponde alle polemiche

“Stamattina dovevo fare le analisi e mi son fatto tirare il sangue dall’altro braccio, perché non volevo che mi toccassero nulla “. Luciano Spalletti è tornato sul tatuaggio dello scudetto con il Napoli durante la conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico bianconero ha risposto infatti anche alle domande sul suo passato a Napoli e sulle critiche ricevute dagli ultras, che nella notte lo hanno accusato di essere “ infame “ con uno striscione: “Con la gente di Napoli ho instaurato un rapporto particolare, da parte mia rimarrà tutto intatto. Questo fatto di estrapolare quello che io ho detto su Napoli e sul Napoli e della fine del rapporto di quel contratto lì non è corretto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

