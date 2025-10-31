Staff Spalletti Juve il nuovo mister annuncia tutti i nomi | c’è Martusciello mentre lo storico vice allenatore lo saluta Tutti i dettagli

di Nicolò Corradino Staff Spalletti Juve, il tecnico porta 4 fedelissimi, tra cui l’ex bianconero Martusciello. Le dichiarazioni. L’era di Luciano Spalletti alla Juventus è ufficialmente iniziata. Il tecnico di Certaldo, arrivato oggi alla Continassa per la firma sul contratto e la presentazione, ha tenuto la sua prima conferenza stampa, tracciando la rotta per i prossimi, difficilissimi otto mesi. Chiamato a sostituire l’esonerato Igor Tudor, Spalletti sa che il tempo stringe (sabato c’è già la Cremonese) e per questo si affiderà a un nucleo ristretto di uomini fidati. Ha infatti svelato lui stesso la composizione del suo staff, con una conferma importante e un’assenza a sorpresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Staff Spalletti Juve, il nuovo mister annuncia tutti i nomi: c’è Martusciello mentre lo storico vice allenatore lo saluta. Tutti i dettagli

